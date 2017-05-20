Военные пенсии планируется повысить в начале 2018 года – министр юстиции

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Ожидается, что повышение военных пенсий будет значительным.

Пенсии бывшим военным повысят не ранее 1 января Андрей Товстыженко, ZN.UA

Военные пенсии могут повысить с 1 января 2018 года, соответствующие изменения планируется предусмотреть в отдельном законопроекте.

"Более 2 млн пенсионеров - это военные пенсионеры. По ним будет отдельный закон, и по военным пенсионерам с 1 января следующего года будет значительное увеличение пенсий", - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире канала "112.Украина".

Он также отметил, что если пенсионную реформу правительства поддержит Верховная Рада, на повышение пенсий с 1 октября могут рассчитывать 5,6 млн человек.

"Если человек работал в бюджетной сфере и вышел на пенсию в 2008 году, это может быть врач или педагог, у него сейчас средняя пенсия 1467 грн из расчета той заработной платы 2007 года. После этой пенсионной реформы пенсия точно увеличивается примерно на 1000 грн для бюджетника. То есть будет около 2300 грн с 1 октября, если будет проголосована наша пенсионная реформа - 5 млн 600 тыс. пенсионеров получат такое увеличение", - заявил Петренко.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде принять проект пенсионной реформы, разработанный Кабмином, до конца текущей сессии парламента.

Напомним, что проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.