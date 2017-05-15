"Вирус-вымогатель" принес своим создателям 42 тысячи долларов

При этом деньги остаются на аккаунтах не снятыми.

Вирус WCry, несмотря на свою масштабность, принес своим создателям 42 тысячи долларов

Европейские правоохранительные органы отслеживают данные о переводе денег создателям компьютерного вируса, который заблокировал десятки тысяч компьютеров по всему миру. Сейчас вымогателям удалось получить 42 тысячи долларов, сообщает The Times

Правоохранители зафиксировали уже 110 переводов этих средств между счетами, однако до сих пор злоумышленники не решились их снять.

Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.

Компьютерный вирус заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину, сообщают международные антивирусные компании.