Спецслужбы предупредили о новой угрозе "вируса-вымогателя"

Новые кибератаки возможны на этой неделе.
Издание отмечает, что в мире более 1,3 млн систем по-прежнему уязвимы для этого вируса. Также сообщается, что бывший директор отдела по борьбе с кибер-инцидентами в Совете национальной безопасности США Энтони Ферранте также полагает, что кибератака еще не закончена.
По последним данным, кибератакам с помощью вируса WannaCry 12 мая подверглись 150 стран, в том числе и Украина.
Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. О конкретных украинских компаниях, чьи устройства подверглись атаке, на данный момент неизвестно.
В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.УНИАН