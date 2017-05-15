Спецслужбы предупредили о новой угрозе "вируса-вымогателя"

Новые кибератаки возможны на этой неделе.

Вирус-вымогатель может возобновить активность

Разведывательные агентства Европы и США предупреждают крупные компании о том, что угроза активности "вируса-вымогателя" WannaCry может повториться на этой неделе. "Мы знаем о попытках атаковать другие британские службы, помимо службы здравоохранения", — заявил директор отдела Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин, пишет "УНИАН" со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что в мире более 1,3 млн систем по-прежнему уязвимы для этого вируса. Также сообщается, что бывший директор отдела по борьбе с кибер-инцидентами в Совете национальной безопасности США Энтони Ферранте также полагает, что кибератака еще не закончена.

По последним данным, кибератакам с помощью вируса WannaCry 12 мая подверглись 150 стран, в том числе и Украина.

Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. О конкретных украинских компаниях, чьи устройства подверглись атаке, на данный момент неизвестно.

В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.