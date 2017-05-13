США предложили помощь в борьбе с охватившим мир компьютерным вирусом

Вирус поразил компьютеры в десятках стран мира.
"Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказывать техническую поддержку и помощь, если это необходимо, нашим партнерам, как в Соединенных Штатах, так и на международном уровне. В DHS работают профессионалы в области кибербезопасности, которые могут предоставить экспертные знания и поддержку критически важным объектам инфраструктуры", — говорится в официальном заявлении американского министерства.
Напомним, компьютерный вирус заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину.
Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. О конкретных украинских компаниях, чьи устройства подверглись атаке, на данный момент неизвестно.
В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.Интерфакс-Украина