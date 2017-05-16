"Вирус-вымогатель" может иметь северокорейское происхождение – Reuters

Эксперты из разных стран указывают на след КНДР в программе.
Группу Lazarus ассоциируют с сотрудничеством с Северной Кореей. О подобном происхождении кода заявили сразу три компании, среди которых американская Symantec, российская "Лаборатория Касперского" и израильская Intezer Labs.получены из компьютерных программ Агентства национальной безопасности США.
Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.ZN.UA