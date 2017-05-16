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"Вирус-вымогатель" может иметь северокорейское происхождение – Reuters

16 мая в 10:15

Эксперты из разных стран указывают на след КНДР в программе.

Компьютерный вирус
WannaCry может оказаться разработкой КНДР
Эксперты по кибербезопасности нашли технические доказательства того, что вирус WannaCry может иметь отношение к КНДР. Заразивший более 300 тысяч компьютеров вирус имеет части кода, которые ранее появлялись в других программах группы Lazarus, сообщает Reuters, ссылаясь на экспертов сферы кибербезопасности.

Группу Lazarus ассоциируют с сотрудничеством с Северной Кореей. О подобном происхождении кода заявили сразу три компании, среди которых американская Symantec, российская "Лаборатория Касперского" и израильская Intezer Labs.

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Ранее сообщалось, что фрагменты программного кода, которые используются в вирусе WannaCrypt, были получены из компьютерных программ Агентства национальной безопасности США.

Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.

По материалам: ZN.UA
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Тэги вирус программа компьютер кибервойна КНДР
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