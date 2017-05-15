Пик атаки "вирусом-вымогателем" пройден – Европол

Рост числа жертв вируса WannaCrypt в Европе приостановился.

Пик хакерской атаки миновал

Европол заявил о том, что рост числа жертв масштабной атаки в Европе приостановился, сообщает DW.

"Очевидно, что количество пострадавших не увеличивается. Ситуация в Европе, как кажется, стабилизировалась. Это - успех", - заявил представитель полицейской организации Европейского союза.

По его мнению, тенденция связана с тем, что владельцы компьютеров и системные администраторы выполнили "свое домашнее задание" и установили программные обновления, позволяющие защититься от вредоносной программы WannaCry.

Вместе с тем, в Европоле утверждают, что пока рано говорить о том, кто стоит за атакой, и на данный момент работают над инструментом, который позволит это узнать.

Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.

Компьютерный вирус заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину, сообщают международные антивирусные компании.