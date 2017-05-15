Microsoft заявила об ответственности АНБ за "вирус-вымогатель"

Фрагменты программного кода вируса были получены из компьютерных программ АНБ.

Фрагменты программного обеспечения вируса были похищены у АНБ

Фрагменты программного кода, которые используются в вирусе WannaCrypt , были получены из компьютерных программ Агентства национальной безопасности США, заявил президент Microsoft Брэд Смит на сайте компании

По словам Смита, распространение вируса демонстрирует то, насколько важным является сбор властями информации об уязвимостях программного обеспечения. "Ранее мы уже видели как уязвимости, которые собирало ЦРУ, были опубликованы в WikiLeaks, теперь же уязвимости, похищенные у АНБ, затронули клиентов по всему миру", - говорится в заявлении.

По мнению Смита, масштабы ущерба, который был нанесен распространением вируса, можно сравнить с теми, если бы у военных США были похищены ракеты "Томагавк".

Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.

Компьютерный вирус заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину, сообщают международные антивирусные компании.