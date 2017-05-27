В Великобритании снизили уровень террористической угрозы

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"Суровый" уроверь угрозі означает, что новые теракты вполне вероятны.

Мэй сообщила о снижении уровня угрозы теракта в Британии EPA / SIMON DAWSON

Уровеньв Великобритании снижен с "критического" до "строгого", заявила в Лондоне премьер-министр Терезу Мэй.

"Критический" уровень в британском ранжире подразумевает неминуемость теракта, в то время как "суровый" означает, что новые теракты вполне вероятны.

Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до "критического" после теракта на концерте в Манчестере. Тогда погибли 22 человека.

По словам Мэй, в расследовании этого теракта достигнут значительный прогресс, тем не менее, людям следует сохранять бдительность.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".