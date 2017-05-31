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В США провели первые испытания перехвата межконтинентальной баллистической ракеты

31 мая в 02:28

Испытания завершились успешно. 

КНДР ракета запуск испытание EPA
В США испытали систему перехвата баллистических ракет большой дальности
EPA / KCNA
В США провели первые испытания системы перехвата межконтинентальной баллистической ракеты. Они завершились успешно.

Ракету-перехватчик запускали с полигона на Маршалловых островах.

"Агентство противоракетной обороны во взаимодействии с 30-м аэрокосмическим крылом ВВС США, а также Общим функциональным компонентом Командования объединенной противоракетной обороны и Северным командованием США сегодня осуществили успешный перехват цели в виде межконтинентальной баллистической ракеты", - сообщило в официальном заявлении Агентство противоракетной обороны США, пишет "Укринформ".

Ранее испытания проводились только касательно перехвата ракет небольшой дальности.

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Как сообщалось, ранее в американской военной разведке заявляли, что КНДР может разработать ракету, которая сможет донести ядерный заряд до территории США, если не помешать проведению текущих северокорейских разработок и испытаний. Глава американской военной разведки генерал Сюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, генерал не обозначил. 

По материалам: Укринформ
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Тэги США ракета испытания КНДР
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