В США провели первые испытания перехвата межконтинентальной баллистической ракеты

Испытания завершились успешно.

В США испытали систему перехвата баллистических ракет большой дальности EPA / KCNA

Ракету-перехватчик запускали с полигона на Маршалловых островах.

"Агентство противоракетной обороны во взаимодействии с 30-м аэрокосмическим крылом ВВС США, а также Общим функциональным компонентом Командования объединенной противоракетной обороны и Северным командованием США сегодня осуществили успешный перехват цели в виде межконтинентальной баллистической ракеты", - сообщило в официальном заявлении Агентство противоракетной обороны США, пишет "Укринформ".

Ранее испытания проводились только касательно перехвата ракет небольшой дальности.

Как сообщалось, ранее в американской военной разведке заявляли, что КНДР может разработать ракету, которая сможет донести ядерный заряд до территории США, если не помешать проведению текущих северокорейских разработок и испытаний. Глава американской военной разведки генерал Сюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, генерал не обозначил.