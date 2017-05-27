Американские военные научатся перехватывать межконтинентальные ракет

Первые в США испытания системы перехвата ракет большой дальности назначены на ближайший вторник.
Ранее испытания проводились только касательно перехвата ракет небольшой дальности.
Специалисты запустят ракету-перехватчик из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету ракеты, запущенной с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Планируется, что перехватчик уничтожит цель над Тихим океаном, пишет Русская служба Би-би-си.
Как сообщалось, ранее в американской военной разведке заявляли, что КНДР может разработать ракету, которая сможет донести ядерный заряд до территории США, если не помешать проведению текущих северокорейских разработок и испытаний. Глава американской военной разведки генерал Сюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, генерал не обозначил.Русская служба Би-би-си