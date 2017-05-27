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Американские военные научатся перехватывать межконтинентальные ракет

27 мая в 08:48

Первые в США испытания системы перехвата ракет большой дальности назначены на ближайший вторник.

КНДР ракета запуск испытание EPA
США будут учится перехватывать ракеты
EPA / KCNA
В США планируют провести первые испытания системы, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Учения назначены на ближайший вторник, 30 мая. 

Ранее испытания проводились только касательно перехвата ракет небольшой дальности.

 Специалисты запустят ракету-перехватчик из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету ракеты, запущенной с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Планируется, что перехватчик уничтожит цель над Тихим океаном, пишет Русская служба Би-би-си. 

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Как сообщалось, ранее в американской военной разведке заявляли, что КНДР может разработать ракету, которая сможет донести ядерный заряд до территории США, если не помешать проведению текущих северокорейских разработок и испытаний. Глава американской военной разведки генерал Сюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, генерал не обозначил. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги ракета США американец военный испытания угроза КНДР
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