В Пентагоне подтвердили намерение разместить систему ПРО в Польше

Противоракетную оборону разместят в 2018 году и выделят на нее 90 миллионов долларов.

США собираются оснастить Польшу комплексом противоракетной обороны

Директор по операциям противоракетной обороны в министерстве обороны Гэри Пеннетт подтвердил планы США разместитьв Польше. Для этого Пентагон планирует выделить 90 миллионов долларов на переброску комплекса в Польшу в 2018 году.

Ранеена развертывание американской системы ПРО в Румынии.

В мае 2016 года США ввели в строй новую систему ПРО наземного базирования в Румынии. Система ПРО передана командованию НАТО и будет размещаться на вспомогательном объекте ВМС США в румынском Девеселу, где находится румынская военная база.