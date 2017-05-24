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В Пентагоне подтвердили намерение разместить систему ПРО в Польше

24 мая в 07:26

Противоракетную оборону разместят в 2018 году и выделят на нее 90 миллионов долларов.

ПРО, противоракетная оборона
США собираются оснастить Польшу комплексом противоракетной обороны
Директор по операциям противоракетной обороны в министерстве обороны Гэри Пеннетт подтвердил планы США разместить систему ПРО в Польше. Для этого Пентагон планирует выделить 90 миллионов долларов на переброску комплекса в Польшу в 2018 году.

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Ранее Россия пообещала ответить на развертывание американской системы ПРО в Румынии.

В мае 2016 года США ввели в строй новую систему ПРО наземного базирования в Румынии. Система ПРО передана командованию НАТО и будет размещаться на вспомогательном объекте ВМС США в румынском Девеселу, где находится румынская военная база.

По материалам: ТАСС
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Тэги ПРО США оборона Польша
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