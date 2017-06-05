В полиции назвали имена двух подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Один из них ранее уже находился в поле зрения полиции и разведки.

Полиция установила личности двух возможных террористов cyplive.com

Столичная полиция Лондона опубликовала фотографии и назвала имена двух подозреваемых в причастности к, в ходе которого фургон наехал на людей.

Хурам Шазад Батт 27 лет и 30-летний Рашид Редуан ранее были застрелены полицией. Имя третьего террориста пока не сообщается.

"27-летний Хурам Шазад Батт являлся подданным Великобритании, родившимся в Пакистане. 30-летний Рашид Редван, родившийся 31 июля 1986 года, как утверждается, был либо марокканцем, либо ливийцем. Он также выдавал себя за Рашида Эльхдара, родившегося 31 июля 1991 года", - сообщили правоохранители .

При этом уроженец Пакистана ранее попадал в поле зрения правоохранителей и службы британской контрразведки МИ-5. Однако его "напарник" ранее не имел проблем с законом.

Заместитель комиссара Столичной полиции Лондона Марк Роули призвал всех, кто обладает информацией о мужчинах, обратиться в полицию.

"Я прошу любого, кто обладает информацией об этих мужчинах, их передвижениях перед нападением, местах посещений, сообщить об этом", - отметил он.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.