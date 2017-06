В полиции назвали имена двух подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Столичная полиция Лондона опубликовала фотографии и назвала имена двух подозреваемых в причастности к, в ходе которого фургон наехал на людей.

Хурам Шазад Батт 27 лет и 30-летний Рашид Редуан ранее были застрелены полицией. Имя третьего террориста пока не сообщается.

"27-летний Хурам Шазад Батт являлся подданным Великобритании, родившимся в Пакистане. 30-летний Рашид Редван, родившийся 31 июля 1986 года, как утверждается, был либо марокканцем, либо ливийцем. Он также выдавал себя за Рашида Эльхдара, родившегося 31 июля 1991 года", - сообщили правоохранители .

