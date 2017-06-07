В МИД назвали приговор директору Библиотеке украинской литературы в Москве проявлением "антиукраинской паранойи"

В России уничтожили единственное государственное заведение украинской культуры.

В МИД Украины отреагировали на приговор Шариной monavista.ru

Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российского суда, который приговорилк четырем годам лишения свободы условно.

"Завершение в России судебного фарса над директором российского государственного учреждения Библиотека украинской литературы в Москве Натальей Шариной вінесение приговора о четірех годах лишения свободы (условно) является очередным свидетельством антиукраинской паранойи российского режима, жертвами которого становятся сегодня и украинские, и российские граждане", –сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, распространенном вечером во вторник, 6 июня.

В МИД напомнили, что уничтоженная Библиотека украинской литературы в Москве была единственным государственным учреждением украинской культуры в России.

"Выражаем слова искреннего уважения и благодарности Наталье Шариной и коллективу библиотеки, которые в чрезвычайно сложных условиях своей преданностью делу и высоким профессионализмом обеспечивали достойную работу заведения", – отметили в министерстве.

Напомним, 5 июня Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к четырем годам лишения свободы условно. Ее признали виновной в разжигании национальной вражды и ненависти, а также в растрате бюджетных средств.

Российская полиция 28 октября 2015 года провела обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Поводом, согласно заявлениям российского следственного комитета, стало якобы распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского.

В ноябре 2015 года правозащитный центр "Мемориал" признал Шарину политзаключенной.