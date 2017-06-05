Экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве дали условный срок

Сама Шарина назвала приговор политическим, поскольку 16 "экстремистских книг" (типа журнала "Барвинок") ей подбросили.

Русские подбросили Шариной журнал "Барвинок" и дали четыре года условно Sputnik

Мещанский суд Москвы (РФ) приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературык четырем годам лишения свободы условно.

"Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях", - говорится в приговоре судьи Елены Гудовшниковой.

В приговоре судья перечислила книги, которые признаны экстремистскими: издание об УПА, книга о Голодоморе, книги Дмитрия Павлычко, Дмитрия Корчинского, детские журналы "Барвинок" и другие.

Сама Шарина назвала приговор политическим.

"Это политическое дело. Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку", - отметила Н.Шарина.

"Ни одной экстремистской книги в библиотеки не было. 16 экстремистских книг мне было подброшено", - сказала она.

Российская полиция 28 октября 2015 года провела обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Поводом, согласно заявлениям российского следственного комитета, стало якобы распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского.

В ноябре 2015 года правозащитный центр "Мемориал" признал Шарину политзаключенной.