Экс-директора Библиотеки украинской литературы в Москве объявили виновной

Наталью Шарину обвинили в экстремизме, а также "растрате денежных средств в корыстных целях".

Русские обвинили библиотекаря в экстремизме за журнал "Барвинок" monavista.ru

Мещанский суд Москвы признал виновной экс-директора Библиотеки украинской литературы

"Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях", - говорится в приговоре судьи Елены Гудовшниковой.

В приговоре судья перечислила книги, которые признаны экстремистскими: издание об УПА, книга о Голодоморе, книги Дмитрия Павлычко, Дмитрия Корчинского, детские журналы "Барвинок" и другие.

Российская полиция 28 октября 2015 года провела обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Поводом, согласно заявлениям российского следственного комитета, стало якобы распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского.

В ноябре 2015 года правозащитный центр "Мемориал" признал Шарину политзаключенной.