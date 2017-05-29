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В МІ5 выясняют, почему недооценили исполнителя теракта в Манчестере

29 мая в 06:07

Британская контрразведка проводит два внутренних расследования в связи с недавним терактом.

Манчестер террорист
В Британии выясняют, почему спецслужбы недооценили опасность смертника Абеди
Русская служба Би-би-си
В контрразведке Великобритании МІ5 проводят внутренние расследования, чтобы выяснить, как спецслужбы могла не рассмотреть вероятность совершения теракта в Манчестере смертником  Саламаном Абеди. Одно из расследований направлено на выявление ошибок спецслужбы, а второе, более глубокое и детальное – посвящено разбору и анализу действий спецслужбы, которые предпринимались в отношении Абеди перед терактом, пишет The Guardian.

МІ5 также проверяет систему и процесс оценки подозреваемых лиц, которая используется спецслужбой. 

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая, поибли 22 человека. 

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Манчестер теракт спецслужбы расследование взрыв
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