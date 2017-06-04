В Италии футбольные фанаты устроили давку на площади, есть пострадавшие

Травмы получили более 600 человек, семилетний мальчик находится в критическом состоянии.
Люди собрались на площади, чтобы посмотреть трансляцию футбольного матча "Ювентус" - "Реал". После завершения матча один из болельщиков запустил петарду и выкрикнул, что это бомба. Напуганные грохотом люди, в панике начали покидать площадь.
#UltimOra #Torino, sale a un migliaio il numero dei feriti in piazza San Carlo #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/wBPYCudcNd— Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р.
В сутолоке и давке многие люди падали, семилетний ребенок получил травмы головы и грудной клетки. В настоящее время мальчик находится в больнице в критическом состоянии.
Un petardo e tra la folla di tifosi in piazza San Carlo a #Torino è scoppiato il panico. Ecco il momento in cui è iniziato tutto. pic.twitter.com/Icy0auNyEX— Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р.
Напомним, 3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом". "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 1:4 и выиграл Лигу чемпионов.112 Украина