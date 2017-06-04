Топ Новости
<
>

В Италии футбольные фанаты устроили давку на площади, есть пострадавшие

4 июня в 11:46

Травмы получили более 600 человек, семилетний мальчик находится в критическом состоянии.

Италия_флаг
Вечер футбола в Италии закончился плачевно
В Италии в результате давки на площади Сан-Карло в Турине пострадали более шести сотен людей, сообщает сайт torino.repubblica.it.

Люди собрались на площади, чтобы посмотреть трансляцию футбольного матча "Ювентус" - "Реал". После завершения матча один из болельщиков запустил петарду и выкрикнул, что это бомба. Напуганные грохотом люди, в панике начали покидать площадь.

В сутолоке и давке многие люди падали, семилетний ребенок получил травмы головы и грудной клетки. В настоящее время мальчик находится в больнице в критическом состоянии.

Читайте также: На Шри-Ланке в результате наводнений погибли более 150 человек

Напомним, 3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом".  "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 1:4 и выиграл Лигу чемпионов.

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги площадь Италия давка Лига чемпионов футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...