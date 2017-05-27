Проект американского бюджета-2018 предусмотривает летальное оружие для Украины

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Украине планируют выделить 350 млн долларов.

Конгресс США может утвердить военную помощь Украине Проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам на общую сумму около 350 млн. долларов, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, сообщается в бюджетном запросе.

Общая сумма средств на программы помощи Украине по линии Госдепа и USAID составляет в 2018 году почти 204 млн. долларов. Эти средства предусмотрены на реализацию программ в сфере здравоохранения, поддержки экономического роста и содействия внедрению структурных реформ в Украине.

Отдельно, по линии Министерства обороны США предусмотрено выделение Украине помощи в сфере обороны и безопасности на 150 млн. долларов. Согласно бюджетному запросу, эти средства предлагается направить на обучение, оснащение и консультирование украинских военнослужащих, а также укрепление потенциала Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, речь идет о предоставлении военной техники и снаряжения, другого оснащения и услуг военного предназначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины. Также документ включает возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего не было в предыдущих бюджетах США.

В целом проект федерального бюджета предусматривает сокращение всех программ помощи со стороны США странам Европы и Азии на 60%. Часть Украины в текущем проекте составляет более 45% от всей американской помощи странам региона.

Дальше бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения. Таким образом, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.