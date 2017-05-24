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Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до критического

24 мая в 02:20

Критический уровень, объявленный британским премьером Терезой Мэй, означает неминуемую угрозу новых терактов.

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В Великобритании заявили о неминуемой угрозе новых терактов
EPA / NIGEL RODDIS
В Великобритании после взрывов в Манчестере уровень террористической угрозы повышен с серьезного до критического, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй после заседания чрезвычайного комитета, который состоит из сотрудников спецслужб и членов правительства. Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов.

Такое решение принято в связи с тем, что в Великобритании не исключают: возможно, к теракту в Манчестере причастна целая группа людей.

По словам Мэй, теперь, кроме полиции, британские города будет патрулировать и армия, пишет "Русская служба Би-би-си".  

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Ранее сообщалось, что в совершении теракта в Манчестере подозревается 22-летний местный житель Салман Абеди, родители которого родом из Ливии.

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.

Больше подробностей о теракте в Великобритании читайте в публикации "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное". 

По материалам: Интерфакс , Русская служба Би-би-си ,
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Тэги Великобритания теракт взрыв угрозы Мэй терроризм Манчестер
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