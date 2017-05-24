Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до критического

Критический уровень, объявленный британским премьером Терезой Мэй, означает неминуемую угрозу новых терактов.
Такое решение принято в связи с тем, что в Великобритании не исключают: возможно, к теракту в Манчестере причастна целая группа людей.
По словам Мэй, теперь, кроме полиции, британские города будет патрулировать и армия, пишет "Русская служба Би-би-си".
Ранее сообщалось, что в совершении теракта в Манчестере подозревается 22-летний местный житель Салман Абеди, родители которого родом из Ливии.
Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.
Больше подробностей о теракте в Великобритании читайте в публикации "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".Интерфакс , Русская служба Би-би-си ,