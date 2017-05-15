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Украинки Италии провели в Риме парад вышиванок

15 мая в 13:18

Украинскую народную одежду показали в одной из столиц мировой моды.

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Фото Marì Kornilevska и Alesya Tataryn

По случаю Всемирного Дня вышиванки, 12 украинских красавиц в национальных нарядах провели творческое мероприятие в исторической части итальянской столицы. Они прошли импровизированным шествием от Колизея до площади Испании, демонстрируя украинскую национальную одежду римлянам и многочисленным туристам. Кульминацией мероприятия стало дефиле по "Испанской лестнице", где обычно происходят показы мод, сообщает на своей странице в Фейсбук Олесь Городецкий.

Основной целью акции была популяризация Украины и напоминание миру, что в такой богатой традициями европейской стране до сих пор гибнут люди в результате российской агрессии. "Украинки Рима таким способом не только присоединились к празднованию всемирного Дня вышиванки, но и смогли познакомить с украинской культурой многих итальянцев. Наши национальные традиции чрезвычайно богаты – давайне не ппрекращать рассказывать о них другим народам!" - отметила председатель Конгресса украинцев Италии Марьяна Триль.

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В Канаде пройдет парад вышиванок. Кроме национальной одежды представители диаспоры продемонстрируют поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

По материалам: Укринформ
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