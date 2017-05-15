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В Канаде пройдет парад вышиванок

15 мая в 04:25

Кроме национальной одежды представители диаспоры продемонстрируют поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

День вышиванки в Торонто
Украинцы в Канаде выйдут на парад вишиванок
Украинцы в Канаде выйдут на парад по случаю Всемирного дня вышиванки 18 мая. Шествие состоится в городе Эдмонтон – столице канадской провинции Альберта.

 "Отдел Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне приглашает украинских канадцев в Альберте продемонстрировать свои красивые рубашки и костюмы 18 мая. Мы будем делать популярной украинскую одежду и традиции, показывать красоту украинской вышитой сорочки, которая считается символом национального достоинства", - цитирует "Укринформ" проеставительство Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне.

Участники парада пройдут по центральным улицам города и завершат свой марш напротив парламента провинции Альберта

Кроме вышиванок, украинцы Канады на параде будут демонстрировать "поддержку Украины в борьбе с Россией".

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Впервые День вышиванки отметили в 2006 году в Черновицком государственном университете, за несколько лет акция приобрела мировой масштаб. 

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина Канада парад украинцы
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