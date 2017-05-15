В Канаде пройдет парад вышиванок

Кроме национальной одежды представители диаспоры продемонстрируют поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.
"Отдел Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне приглашает украинских канадцев в Альберте продемонстрировать свои красивые рубашки и костюмы 18 мая. Мы будем делать популярной украинскую одежду и традиции, показывать красоту украинской вышитой сорочки, которая считается символом национального достоинства", - цитирует "Укринформ" проеставительство Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне.
Участники парада пройдут по центральным улицам города и завершат свой марш напротив парламента провинции Альберта
Кроме вышиванок, украинцы Канады на параде будут демонстрировать "поддержку Украины в борьбе с Россией".
Впервые День вышиванки отметили в 2006 году в Черновицком государственном университете, за несколько лет акция приобрела мировой масштаб.Укринформ