В Канаде пройдет парад вышиванок

Кроме национальной одежды представители диаспоры продемонстрируют поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

Украинцы в Канаде выйдут на парад вишиванок

Украинцы в Канаде выйдут на парад по случаю Всемирного дня вышиванки 18 мая. Шествие состоится в городе Эдмонтон – столице канадской провинции Альберта.

"Отдел Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне приглашает украинских канадцев в Альберте продемонстрировать свои красивые рубашки и костюмы 18 мая. Мы будем делать популярной украинскую одежду и традиции, показывать красоту украинской вышитой сорочки, которая считается символом национального достоинства", - цитирует "Укринформ" проеставительство Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне.

Участники парада пройдут по центральным улицам города и завершат свой марш напротив парламента провинции Альберта

Кроме вышиванок, украинцы Канады на параде будут демонстрировать "поддержку Украины в борьбе с Россией".

Впервые День вышиванки отметили в 2006 году в Черновицком государственном университете, за несколько лет акция приобрела мировой масштаб.