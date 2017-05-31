Трамп предложил коллегам звонить ему на мобильный

Звонки на мобильный могут нарушить режим секретности.

Трамп предложил коллегам общаться напрямую MICHAEL REYNOLDS / EPA

Президент США Дональд Трамп поделился номером своего мобильного телефона с президентами других стран и призвал их звонить ему напрямую.

В сообщении агентства Associated Press отмечается, что "необычное приглашение (звонить на мобильный) нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникаций главнокомандующего США".

Сообщается, предложение говорить по мобильному Трамп сделал лидерам Мексики и Канады. Премьер-министр Канад Джастин Трюдо этим уже воспользовался.

Кроме того, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон также обменялись номерами мобильных телефонов. Французский источник не располагает информацией о том, собирается ли глава Франции воспользоваться данным предложением. Администрации Трампа и Трюдо воздержались от комментариев.

Ранее чиновники из администрации Трампа сообщили, что американский президент "очень впечатлен" Макроном.