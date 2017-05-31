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Трамп предложил коллегам звонить ему на мобильный

31 мая в 07:44

Звонки на мобильный могут нарушить режим секретности. 

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Трамп предложил коллегам общаться напрямую
MICHAEL REYNOLDS / EPA
Президент США Дональд Трамп поделился номером своего мобильного телефона с президентами других стран и призвал их звонить ему напрямую. 

В сообщении агентства Associated Press отмечается, что "необычное приглашение (звонить на мобильный) нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникаций главнокомандующего США".

 

Сообщается, предложение говорить по мобильному Трамп сделал лидерам Мексики и Канады. Премьер-министр Канад Джастин Трюдо этим уже воспользовался. 

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Кроме того, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон также обменялись номерами мобильных телефонов. Французский источник не располагает информацией о том, собирается ли глава Франции воспользоваться данным предложением. Администрации Трампа и Трюдо воздержались от комментариев. 

Ранее чиновники из администрации Трампа сообщили, что американский президент "очень впечатлен" Макроном. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги мобильный Трамп президент телефон
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