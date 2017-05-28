Трамп почти сформировал из стран Персидского залива антииранскую коалицию – эксперт

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В то же время, новая администрация США не спешит разрывать "ядерное" соглашение с Ираном.

Трамп создает из стран Персидского залива антииранскую коалицию life.ru

Президент США Дональд Трампа практически завершил на Ближнем Востоке формирование широкой антииранской и антитеррористической коалиции из государств Персидского залива и прочих мусульманских стран. Об этом в своей статье дляпишет эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Как указывает автор, американскому лидеру пригодилось то, что в столицах ведущих региональных игроков разделяют оценку Вашингтоном Ирана как одного из ключевых дестабилизирующих факторов.

"Ведь иранские военные воюют против США и союзников в Сирии, Тегеран финансирует шиитских боевиков в Ираке, предоставляет оружие террористам в Йемене и Бахрейне, а также поддерживает группировки в Секторе Газа, представляющих угрозу для Израиля. В дополнение к этому Тегеран развивает ракетный потенциал и, по оценкам некоторых экспертов, способен за короткое время актуализировать ядерные программы", – говорится в статье.

В то же время Хара отмечает, что несмотря на предвыборные лозунги о необходимости разорвать "ядерное соглашение", новая администрация США не спешит делать это, более того – продолжила мораторий на действие санкций.

"Очевидно, это должно радовать переизбранного умеренного президента Ирана, "отца компромисса" с американцами Хассана Рухани, пытавшегося в пределах возможного снизить обострение страстей и высвободить страну из санкционной петли, которая душит экономическое развитие, создает чрезмерное социально-политическое напряжение", – заключает автор.

Напомним, во время выступления в Эр-Рияде 21 мая, американский президент обвинил Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".

По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.

Подробнее о новой стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке читайте в статье Александра Хары "Дональд Трамп и новая "старая" стратегия на Ближнем Востоке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".