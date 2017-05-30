Трамп опять раскритиковал Германию за ее военные расходы

Президент также сказал, что огромный торговый дефицит с Германией является плохим для США.
Кроме того, американский президент пообещал, что скоро эта ситуация изменится.
We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2017 р.
"У нас есть огромный торговый дефицит с Германией, к тому же они платят намного меньше, чем должны на НАТО и военный комплекс. Очень плохо для США. Это изменится", – пишет Трамп.Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера".
Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.ZN.UA