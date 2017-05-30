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Трамп опять раскритиковал Германию за ее военные расходы

30 мая в 16:57

Президент также сказал, что огромный торговый дефицит с Германией является плохим для США.

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Трамп раскритиковал Германию за торговлю и военные расходы, и пообещал, что скоро ситуация изменится
MICHAEL REYNOLDS / EPA
Американский президент Дональд Трамп снова раскритиковал Германию за ее низкие расходы на оборону. При этом Трамп, в своем профиле в twitter, также отметил большой торговый дефицит с Германией, который он назвал "очень плохим" для США.

Кроме того, американский президент пообещал, что скоро эта ситуация изменится.

"У нас есть огромный торговый дефицит с Германией, к тому же они платят намного меньше, чем должны на НАТО и военный комплекс. Очень плохо для США. Это изменится", – пишет Трамп.

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Ранее бывший глава Европарламента и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера".

Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Германия Трамп США Меркель Евросоюз дефицит
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