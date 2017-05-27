Топ Новости
<
>

Трамп может произвести крупные изменения в Белом доме

27 мая в 12:37

Вопрос об грядущих изменениях будет поднят уже на следующей неделе, однако пока Белый дом ничего не анонсирует.

Белый Дом США
В администрации Трампа могут пройти крупные изменения
© European Council
Президент США Дональд Трамп активно обсуждает возможность крупных изменений в Белом доме.

По данным издания The Wall Street Journal, кроме крупного пересмотра высшего персонала в администрации, также планируется привлечь к работе адвокатов, чтобы они помогли оказать содействие в нахождении решения по "расследованию связей с Россией".

Отмечается, что вопрос об грядущих изменениях будет поднят уже на следующей неделе, однако пока Белый дом ничего не анонсирует.

Читайте также: Желание быстрого импичмента Трампу может разорвать США на части – The Economist

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса КомиНа следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность. 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги президент США Трамп ФБР
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...