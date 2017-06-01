Трамп думает вернуть России недвижимость, отобранную Обамой - Washington Post

Предыдущий американский президент выгнал россиян из двух особняков после вмешательства Москвы в выборы.

Обама отобрал два имения у российских шпионов, а Трамп их вернет. MICHAEL REYNOLDS / EPA

Администрациясобирается вернуть России два дипломатических особняка близ Нью-Йорка и в Мэриленде. В конце декабря эта недвижимость была отобрана в качестве наказания Москвы за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание Washington post, напоминая, что 29 декабря тогдашний президент Барак Обама заявил, что особняки "использовались российским личным составом связанных с разведкой целей". При этом, он напомнил России за 24 часа освободить здания. Тогда же Обама распорядился выслать из США 35 российских шпионов.

В начале прошлого месяца администрация Дональда Трампа сообщила российской стороне, что рассмотрит возвращение ей недвижимости, если Москва разморозит строительство нового американского консультсва в Санкт-Петербурге, которое было остановлено еще в 2014 году. Через два дня после того американская позиция изменилась, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу Сергею Кисляку, что Вашингтон отказывается от условий со своей стороны.

В Москве в среду помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что российская сторона "принимает во внимание сложную внутреннюю политическую ситуацию для действующей администрации". Но при этом он подчеркнул, что требует вернуть российскую собственность, которая была несправедливо "конфискована".

Советник Тиллерсона Роберт Хаммонд сказал, что США и Россия не достигли еще договоренностей в этом вопросе. Однако указал, что следующая встреча между представителями двух стран на уровне Госсекретаря состоится в июне в Санкт-Петербурге. Перед тем, как вернуть России особняки, администрация Трампа рассматривает возможность ограничить российскую активность на их территории. В частности, речь идет о возможном лишении недвижимости дипломатической неприкосновенности.

Это будет означать, что здания будут расцениваться так же, как любые другие в США. А значит американские правоохранители смогут без препятствий заходить и находиться на территории имений. Издание отмечает, что возвращение недвижимости России, которую отобрал Обама, может показаться неоднозначной уступкой со стороны США. И она не пойдет на пользу Трампу на фоне расследований Конгресса относительно вмешательства России в американские выборы и возможного существования связей команды Трампа с российскими чиновниками.

Тем временем, лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal писало, что Трампу грозит нестабильность через расширение расследования в отношении России на его окружение. Следователи Конгресса присматриваются к зятю президента Джаред Кушнера и личного адвоката Майкла Коэна.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.