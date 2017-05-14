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Тиллерсон считает не правильной "перезагрузку" отношений с Россией

14 мая в 18:23

По его словам, проблемы надо обсуждать и решать, а не отбрасывать.

Рекс Тиллерсон1
Тиллерсон считает не првильним термин "перезагрузка".
Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что у США и России есть очень широкий перечень проблем, которые им необходимо решить в контексте двусторонних отношений.

"Очевидно, вмешательство в выборы - одна из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа вмешательства хорошо понятна здесь и где-либо", - сказал Госсекретарь США.

Он также отметил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет, а все проблемные моменты в отношениях сторонам придется решать.

"Нельзя перезагрузиться, нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с читсого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что у нас есть, и всех проблем, которые есть на этом плисте. Мы не сбрасываем ни одну из них. Все они - часть дискуссий, которые существуют у нас с россиянами", - добавил Госсекретарь.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Тиллерсон станет адвокатом Украины в переговорах с Россией. При этом он предположил, что США могут стать участниками переговоров в Нормандском формате.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Россия США выборы Тиллерсон
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