Тиллерсон считает не правильной "перезагрузку" отношений с Россией

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По его словам, проблемы надо обсуждать и решать, а не отбрасывать.

Тиллерсон считает не првильним термин "перезагрузка". Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что у США и России есть очень широкий перечень проблем, которые им необходимо решить в контексте двусторонних отношений.

"Очевидно, вмешательство в выборы - одна из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа вмешательства хорошо понятна здесь и где-либо", - сказал Госсекретарь США.

Он также отметил, что "перезагрузки" отношений с Россией не будет, а все проблемные моменты в отношениях сторонам придется решать.

"Нельзя перезагрузиться, нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с читсого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что у нас есть, и всех проблем, которые есть на этом плисте. Мы не сбрасываем ни одну из них. Все они - часть дискуссий, которые существуют у нас с россиянами", - добавил Госсекретарь.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Тиллерсон станет адвокатом Украины в переговорах с Россией. При этом он предположил, что США могут стать участниками переговоров в Нормандском формате.

