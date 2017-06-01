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Телеканал CNN уволил ведущую за демонстрацию "головы Трампа"

1 июня в 00:57

Гриффин известна жесткой критикой в адрес Трампа.

Гриффин
Гриффин была уволена за "голову Трампа"
Комедиантка Кэти Гриффин, которая вела новогоднюю программу телеканала CNN, больше не появится на телеканале в этом качестве, контракт с ней расторгнут, об этом говорится в сообщении на сайте СNN.
 
Решение было принято на следующий день после того, как в сети были опубликованы фотографии Гриффин, держащей в руке изображение окровавленной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа.
 
"Я прошу у вас прощения, я зашла слишком далеко", — заявила Гриффин в своем Instagram. 
 
Трамп написал в Twitter, что Гриффин "должно быть стыдно" за свой поступок. "Мои дети, особенно мой 11-летний сын, Бэррон, испытали тяжелое потрясение из-за этого", — отметил он. — Тошнотворно!"
 
Гриффин известна жесткой критикой в адрес Трампа, а также защитой прав ЛГБТ-сообщества.
 
 
Муниципалитеты десяти городов США призывают Конгресс начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
По материалам: ZN.UA , CNN ,
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