США приняли на вооружение авианосец нового типа

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Стоимость судна составляет 12,9 миллиардов долларов.

У США есть новый авианосец УНИАН США ввели в строй атомный авианосец нового типа, который начали строить в 2009 году, передает УНИАН

Это первый атомный авианосец нового типа, который поступил на вооружение флота США с 1975 года. По своим характеристикам корабль значительно опережает своих предшественников. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4500 человек.

Стоимость авианосца оценивается в 12,9 миллиардов долларов. По данным СМИ, это самый дорогой корабль в истории. Бывший замголовкома ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов отметил, что в России корабли такого уровня могут появиться только через 25-30 лет. Авианосец достигнет полной боевой готовности примерно до 2020 года. Расчетный срок службы нового корабля - 50 лет.