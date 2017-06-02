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США приняли на вооружение авианосец нового типа

2 июня в 20:06

Стоимость судна составляет 12,9 миллиардов долларов. 

авианосец
У США есть новый авианосец
УНИАН
США ввели в строй атомный авианосец нового типа, который начали строить в 2009 году, передает УНИАН
 
Это первый атомный авианосец нового типа, который поступил на вооружение флота США с 1975 года. По своим характеристикам корабль значительно опережает своих предшественников. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4500 человек.
 
Стоимость авианосца оценивается в 12,9 миллиардов долларов. По данным СМИ, это самый дорогой корабль в истории. Бывший замголовкома ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов отметил, что в России корабли такого уровня могут появиться только через 25-30 лет. Авианосец достигнет полной боевой готовности примерно до 2020 года. Расчетный срок службы нового корабля - 50 лет.
 
 
 
По материалам: УНИАН
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