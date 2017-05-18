Топ Новости
<
>

Спецсоветником по расследованию вмешательства РФ в американские выборы стал Мюллер

18 мая в 06:14

Бывший шеф ФБР будет сотрудничать с Министерством юстиции США.

Директор ФБР США Роберт Мюллер
Мюллер поможет в расследовании о российском следе в американских выборах
Flickr.com/usembassytallinn
Министерство юстиции США назначило экс-директора ФБР Роберта Мюллера Спецсоветником в расследовании влияния Кремля на выборы президента Соединенных штатов.

Как сообщает Reuters, Мюллер будет помогать Минюсту США  в расследованини "действий российского правительства по влиянию на президентские выборы 2016 года и связанных с этим вопросов".

Роберт Свэн Мюллер был руководителем Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. 

Читайте также: Экс-глава ФБР перед своим увольнением хотел расширить расследование против России – Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что поддерживает проведение расследования относительно вмешательства России в американские выборы. При этом американский президент подчеркивает, что никакой координации действий россиян с ним и его кампанией не было.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность. 

Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги расследование Россия США президент ФБР выборы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...