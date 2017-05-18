Спецсоветником по расследованию вмешательства РФ в американские выборы стал Мюллер

Бывший шеф ФБР будет сотрудничать с Министерством юстиции США.

Мюллер поможет в расследовании о российском следе в американских выборах Flickr.com/usembassytallinn

Министерство юстиции США назначило экс-директора ФБР Роберта Мюллера Спецсоветником в расследовании влияния Кремля на выборы президента Соединенных штатов.

Как сообщает Reuters, Мюллер будет помогать Минюсту США в расследованини "действий российского правительства по влиянию на президентские выборы 2016 года и связанных с этим вопросов".

Роберт Свэн Мюллер был руководителем Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что поддерживает проведение расследования относительно вмешательства России в американские выборы. При этом американский президент подчеркивает, что никакой координации действий россиян с ним и его кампанией не было.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.