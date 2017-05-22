Северокорейский лидер приказал начать серийное производство баллистических ракет

Ранее в Северной Корее успешно испытали этот тип ракет.

Ким Чен Ын хочет наладить серийное производство испытанных ракет ЦТАК

Северокорейский лидерприказал наладить серийное производство баллистических ракет средней дальности. Название ракеты не упоминается, однако предположительно это была одна из испытанных накануне ракет, сообщает Reuters

Ранее сообщалось, что Пхеньян заявил о проведении. За вторым за неделю пуском лично наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.