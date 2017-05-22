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КНДР отчиталась об очередных успешных испытаниях баллистической ракеты

22 мая в 01:49

Взлетевшая 21 мая ракета идентична той, что была выпущена 12 февраля.

КНДР Ким Чен Ын ракета EPA
Северная Корея провела восьмые в этом году ракетные учения
EPA / KCNA
Пхеньян заявил о проведении успешных испытаний баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". За вторым за неделю пуском лично наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын, передает Yonhap.

Для КНДР эти испытания стали уже восьмыми в 2017 году. Предыдущий запуск был произведен 14 мая.

В Сеуле располагают информацией, что взлетевшая 21 мая ракета идентична той, что была выпущена 12 февраля, и способна запускаться с подводных лодок.

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В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов  Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР Корея Пхеньян испытания
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