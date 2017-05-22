КНДР отчиталась об очередных успешных испытаниях баллистической ракеты

Взлетевшая 21 мая ракета идентична той, что была выпущена 12 февраля.
Для КНДР эти испытания стали уже восьмыми в 2017 году. Предыдущий запуск был произведен 14 мая.
В Сеуле располагают информацией, что взлетевшая 21 мая ракета идентична той, что была выпущена 12 февраля, и способна запускаться с подводных лодок.
В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.
По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.
Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.ZN.UA