КНДР отчиталась об очередных успешных испытаниях баллистической ракеты

Взлетевшая 21 мая ракета идентична той, что была выпущена 12 февраля.

Северная Корея провела восьмые в этом году ракетные учения EPA / KCNA

Пхеньян заявил о проведении успешныхсредней дальности "Пуккыксон-2". За вторым за неделю пуском лично наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын, передает Yonhap

Для КНДР эти испытания стали уже восьмыми в 2017 году. Предыдущий запуск был произведен 14 мая.

В Сеуле располагают информацией, что взлетевшая 21 мая ракета идентична той, что была выпущена 12 февраля, и способна запускаться с подводных лодок.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.