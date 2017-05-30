Россия отработала в Крыму и Грузии свой метод оккупации других стран – Rzeczpospolita

Грузинская и украинская территории стали плацдармом для Кремля.

Россия провела подготовку в Крыму и Грузии перед вторжением. palinchak / Depositphotos

Агрессия России на Востоке Украины, наглое вторжение в Сирию для защиты режима Башара Асада, влияние на расстановку сил на Ближнем Востоке – все это кажется гораздо важнее, чем незаконная оккупация украинскоговопреки международным нормам. Но это не совсем так.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет польская публицистка и директор Фонда демократии в Восточной Европе Ирена Лесота, подчеркивая, что в Крыму все началось, и там же должно кончиться. После аннексии события развивались по старой империалистической, советской традиции. Завоевания происходили один за одним, и скоро стало не понятно, где и против чего протестовать. В новейшие времена так же большевистские войска постепенно аннексировали три кавказские страны: Азербайджан, Грузию и Армению. А потом они захватили всю Центральную Азию, Балтию, часть Румынии, Польши, Германии.

Если Россия выйдет из Сирии и Востока Украины, в центре внимания окажется незаконная аннексия Крыма. В свою очередь, Грузия стала жертвой российского оккупационного сценария еще в 2008 году. Там, правда, он не завершился до конца благодаря "армии из пятерых президентов и премьер-министров во главе с Лехом Качиньским". Высадка лидеров пяти стран в Тбилиси, по мнению публицистки, заставила Кремль ограничиться лишь захватом Южной Осетии, хотя российские войска уже приближались к столице Грузии. Кто-то может заявить, что якобы Россия только "хотела защитить православных братьев, и на Грузию ей было наплевать". Но факты этому противоречат. В августе 2008 года Россия атаковала Грузию с трех сторон: Черного моря (где, кстати, осетин нет), со стороны Осетии и Дагестана. За несколько месяцев до атаки Москва перекрыла дамбу, через которую происходило обеспечение водой Кахетии. А после войны Россия шаг за шагом медленно передвигает линию границы вглубь Грузии.

Лесота напоминаето бывшем министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, который занимал свою должность с 2006 до 2008 года и был одним из молодых соратников тогдашнего президента Михеила Саакашвили. Она напоминает, что через 100 дней после отставки у него обнаружили 50 миллионов долларов на тайном оффшорном счете.

"Для меня все ясно. Россия всегда проводит подготовку на территории, на которую собирается вторгнуться. И Кезерашвили, скорее всего, был лидером российской пятой колонны. Он был человеком, ответственным за плачевное состояние обороноспособности грузинской армии, который должен был отчитываться перед россиянами, если бы они вошли в Тбилиси", - говорится в статье.

Однако, проверенный на Грузии российский гамбит в полной мере сработал в Крыму. Там везде проходили пророссийские демонстрации, проникали "зеленые человечки". Было понятно, что все идет к тому, что вопреки закону и конституции Украины крымский парламент, наполненный пророссийскими людьми, обратится к России с "просьбой присоединить" полуостров к большому соседу.

Но идеальную для Москвы картинку испортили наиболее лояльные граждане полуострова – крымские татары. Они организовали проукраинские протесты и не впустили крымских депутатов в здание парламента автономии. Но было слишком поздно, чтобы остановить российское вторжение, которое началось даже без просьбы крымских депутатов. Теперь Россия мстит крымским татарам, которые пропадают без вести, которых арестовывают и осуждают. А судят их коллаборанты российских оккупантов, ведь 95% работников полиции и органов власти перешли на сторону захватчиков. Хотя перед тем присягали на верность Украине. Сегодня им сложнее доказать самим себе, чем новому хозяину, что три года назад они поступили правильно. Автор замечает, что пример Грузии и Крыма доказывает, что Путин ничего не делает без точного плана.

Тем временем, издание The Times писало, что Путин хочет сыграть на аннексии Крыма во время выборов. Британские журналисты обратили внимание на то, что российские депутаты пытаются перенести день президентских выборов на годовщину оккупации украинского полуострова.

Ранее в своей статье для ZN.UA Алексей Еж писал, что Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок. в борьбу за разработку экономической стратегии для нового президентского срока прошлой весной первым включился бывший министр финансов, все еще вхож в кабинет президента Алексей Кудрин со своим Центром стратегических разработок. Столыпинский клуб, фронтменом которого является советник российского президента Сергей Глазьев, тут же начал творить альтернативу.

Подробнее о возможного преемника Путина читайте в статье Алексея Ежа "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".