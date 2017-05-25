Путин хочет сыграть на аннексии Крыма во время выборов - The Times

В России собираются перенести день голосования на годовщину оккупации украинского полуострова российскими войсками.

Путин рассчитывает, что россияне изберут его в четвертый раз за Крым. Сайт президента России

Депутаты в Москве проголосовали за то, чтобы изменить дату проведения президентских выборов в России , которые запланированы на следующий год. Собственно, они поддержали решение провести голосование как раз на годовщину российской аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом сегодня пишет The Times, напоминая, что голосования должны были состояться 11 марта. Но депутаты решили, что они пройдут 18 марта, в день, когда в 2014 году президент Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Эксперты считают, что таким образом Кремль рассчитывает, что сможет мобилизовать избирателей за счет националистических переживаний, связанных с незаконной аннексией полуострова.

Один из авторов законопроекта о переносе дня выборов Андрей Клишнас не скрывает, что 18 марта было выбрано чисто из-за годовщины оккупации Крыма, поскольку этот поступок власти "имеет широкую поддержку общества". По мнению издания, это указывает на то, что Кремль нервничает из-за апатичности избирателей, которые могут просто не прийти на участки. Законопроект был принят в третьем чтении в Думе. Теперь его рассмотрит верхняя палата российского парламента, а затем должен подписать Владимир Путин.

Ранее в своей статье для ZN.UA Алексей Еж писал, что Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок. в борьбу за разработку экономической стратегии для нового президентского срока прошлой весной первым включился бывший министр финансов, все еще вхож в кабинет президента Алексей Кудрин со своим Центром стратегических разработок. Столыпинский клуб, фронтменом которого является советник российского президента Сергей Глазьев, тут же начал творить альтернативу.

Подробнее о возможного преемника Путина читайте в статье Алексея Ежа "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".