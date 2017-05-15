Путин отказался объявлять о своем участии в президентских выборах 2018 года

После 17 лет при власти Путин может пойти еще на один шестилетний срок, но пока об этом не говорит.

Путин скрывает от 86% жителей России имя будущего царя Сайт президента России

Владимир Путин считает преждевременным говорить о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 года.

"Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах.

Владимир Путин трижды избирался президентом РФ – в 2000 году, в 2004-м и в 2012-м (с перерывом на 2008-2012 гг., когда президентом стал Дмитрий Медведев, а Путин – премьером).

Как писало издание Financial Times, за 17 лет та авторитарная система, которую российский президент построил, демонстрирует признаки внутреннего раскола. Источники издания считают, что правопреемника или "вырастят" элиты, или же Путин сам поступит, как Борис Ельцин в 1999 году, и назначит будущего президента премьер-министром.