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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Москва слишком занята мечтами о "сфере влияния".

Между лидерами ЕС и Трампом появилось напряжение, и Москва не сможет им воспользоваться.

Почему Запад ибольше не могут договориться о единой политике в сфере бепзеки? Потому что Владимир Путин сосредоточен не на нерушимости границ, а не разделения сфер влияния.

Об этом на страницах немецкого издания Die Zeit пишет Михаэль Турманн.

Он замечает, что в Москве заметили определенную раздробленность стран НАТО на саммите, который состоялся на прошлой неделе. Но к злорадству прибавилось еще и чувство разочарования, когда президент США Дональд Трамп заговорил об угрозах со стороны России. В Кремле надеялись на нечто большее от американского лидера, чем антироссийские слова.

Тем временем, кажется, что Россия почти смирилась с тем, что у нее плохие отношения с Западом. В прошлом СССР всегда пытался сыграть на спорах в западном блоке, пытаясь опутать европейцев и отобрать их благосклонность у американцев. Особенно хорошо у Кремля это вышло в 1966 году, когда тогдашний президент Франции Шарль Де Голль прибыл в Москву с визитом. А вот когда Путин встретился с новым французским лидером Эммануэлем Макроном, разговор прошел в очень холодной атмосфере, в которой чувствовалась дистанция.

По мнению обозревателя, разочарование россиян и европейцев друг в друге кроется в разрушенном под Европой фундаменте. Особенно это было заметно на круглом столе, который прошел в Санкт-Петербурге в конце мая. Участники дискуссии от ЕС и России пытались разговаривать друг с другом, но у них не получилось. Какой бы не была тема, через пять минут почиланася спор о расширении НАТО, войне в Косово, расширении ЕС и войне в Украине. Поэтому общий язык сторонам еще долго не удастся найти.

"Когда европейцы говорят о надежных границах, они имеют в виду то, что нельзя отправлять войска через границу другого государства, как Россия это сделала в Украине в 2014 году, а также нельзя аннексировать чужие территории, как в Крыму. Когда же российская власть говорит о надежных границах, она имеет в виду неприемлемость расширения НАТО и ЕС. Власть и влияние в ее понимании неприкосновенны. Европейцы говорят о государственных границах, россияне - о сферах влияния", - объясняет автор.

По его мнению, "болевой порог" России заканчивается за несколько сот километров от западной границы Беларуси и Украины, на границе Сербии, которую Москва ни за что не хочет видеть в НАТО и ЕС. И эти мечты России о сфере влияния мешают ей разрядить отношения с Европой и получить выгоду от противоречий между Брюсселем и Вашингтоном, которые появились благодаря Трампу.

Впрочем, вряд ли позиция Москвы изменится. Ведь Путин хочет сыграть на аннексии Крыма во время выборов. Эксперты считают, что таким образом Кремль рассчитывает, что сможет мобилизовать избирателей за счет националистических переживаний, связанных с незаконной аннексией полуострова.

Ранее в своей статье для ZN.UA Алексей Еж писал, что Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок. в борьбу за разработку экономической стратегии для нового президентского срока прошлой весной первым включился бывший министр финансов, все еще вхож в кабинет президента Алексей Кудрин со своим Центром стратегических разработок. Столыпинский клуб, фронтменом которого является советник российского президента Сергей Глазьев, тут же начал творить альтернативу.

Подробнее о возможного преемника Путина читайте в статье Алексея Ежа "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".