Россия хочет запретить военным пользоваться "Вконтакте" - Wyborcza

Фото российских солдат с Донбасса и Сирии слишком часто опровергают обман Кремля.

Москве не нравится, что ее же солдаты разоблачают себя в Донбассе и Сирии, размещая фото в соцсетях.

Министерство обороныберет под пристальный надзор активность военных в социальных сетях, через которые раскрывается слишком много кремлевских тайн.

Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza. Российское оборонное министерство разработало законопроект, согласно которому солдаты будут обязаны отчитываться командованию, что и с какой целью они разместили в сети. Информация о существовании документа есть на официальном сайте правительства, но сам текст проекта закона пока еще не опубликован.

Одним из первых секретов Кремля, который был разглашен через российские соцсети, касается войны против Украины. Кремль утверждал, что в Донбассе якобы российских военных нет. Но это опроверг 21-летний Ильдар Максутов, который служил в 106 гвардейской воздушно-дисантной дивизии. 28 июля 2014 года на своей странице в "Вконтакте" он разместил фото и написал, что находится в Украине.

Еще большую военную тайну разгласил 22-летний контрактник из Тыва Аяс Сариг-Оол. "Вконтакте" он разместил целую фотогалерею, как он воюет в Сирии. Хотя Владимир Путин уверял россиян, что в ближневосточной стране будет только воздушная операция. А российских пехотинцев якобы нет на сирийской территории. Тем временем, парень из Тывы похвастался фотографиями, сделанными в провинции Хама за 100 километров от Хмеймима, где базируются российские войска в Сирии. На снимках было хорошо видно и бараки российских солдат и бронетехнику.

Самым худшим для Кремля стал случай, когда российские силы в Донбассе сбили гражданский "Боинг 777", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Активисты BellingCat благодаря информации из российских социальных сетей смогли установить, когда российская система "Бук" заехал на территорию Украины, откуда она совершила выстрел и куда потом делась. Удалось также отследить, что она принадлежит 2 батальону 53 бригады России. Bellingcat смогли даже указать на двух подозреваемых российских солдат, которые осуществили выстрел.

Теперь российское министерство обороны пытается защитить свои тайны, предлагая наказывать солдатов за посты в социальных сетях. В Москве также предлагают вообще запретить военным пользоваться "Вконтакте" и "Одноклассники".

В то же время Россия понимает, что с помощью интернета может и укрепить свои вооруженные силы. Группа связанных с армией депутатов Сената предлагают принять законопроект, который предусматривает рассылку повесток в армию через электронную почту.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что в украинской блокировке соцсетей России есть смысл. Ведь они часто становятся площадками для распространения российских вредоносных программ, которые дают Москве преимущество в условиях кибервойны.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.