Путин предложил предоставить запись переговоров Трампа с Лавровым

Российский президент отметил, что Москва может предоставить эту информацию, если администрация Трампа сочтет это необходимым.
Путин готов передать записи с переговоров Трампа и Лаврова, если Белый дом этого захочет
EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Президент России Владимир Путин сказал, что Москва может предоставить запись переговоров американского президента Дональда Трампа
и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если администрация президента США этого захочет. Путин также отметил, что считает разговоры вокруг этого инцидента политическими спекуляциями.
По словам российского президента, этот инцидент вызывает у России не только грусть, но и озабоченность.
Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом
и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".
Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".
По материалам:
Интерфакс-Украина