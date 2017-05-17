Путин предложил предоставить запись переговоров Трампа с Лавровым

Российский президент отметил, что Москва может предоставить эту информацию, если администрация Трампа сочтет это необходимым.

Путин готов передать записи с переговоров Трампа и Лаврова, если Белый дом этого захочет EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Президент России Владимир Путин сказал, что Москва может предоставить запись переговоров американского президентаи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если администрация президента США этого захочет. Путин также отметил, что считает разговоры вокруг этого инцидента политическими спекуляциями.

По словам российского президента, этот инцидент вызывает у России не только грусть, но и озабоченность.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне си госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".