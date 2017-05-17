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Путин предложил предоставить запись переговоров Трампа с Лавровым

17 мая в 15:04

Российский президент отметил, что Москва может предоставить эту информацию, если администрация Трампа сочтет это необходимым.

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Путин готов передать записи с переговоров Трампа и Лаврова, если Белый дом этого захочет
EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Президент России Владимир Путин сказал, что Москва может предоставить запись переговоров американского президента Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если администрация президента США этого захочет. Путин также отметил, что считает разговоры вокруг этого инцидента политическими спекуляциями.

По словам российского президента, этот инцидент вызывает у России не только грусть, но и озабоченность.

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Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства". 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги президент Россия США Трамп Путин
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