Путин обвинил хакеров США в "переводе стрелок" на Россию

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По словам российского президента, американским хакерам была поставлена задача распространить ​​информацию о причастности России к кибератакам.

Путин придумал очередную версию о вмешательстве хакеров в предвыборную кампанию в США EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Президент Россиисчитает, что в кибератаках, в которых обвиняют Россию, могли быть задействованы американские хакеры.

"Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати, в Соединенных Штатах, которые очень умело и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию", - заявил Путин в интервью NBC News.

По его словам, американским хакерам была поставлена задача распространить ​​информацию о причастности России к кибератакам.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.