Путин недоволен уровнем организации Евровидения в Киеве

Евровидение в Киеве прошло на обычном для европейской столицы уровне. Путин говорит, что киевские власти (без него) ничего не умеют организовывать.

Стало известно мнение Путина о Евровидении в Киеве: плохое мнение Сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин назвал правильным решение российских властей отказаться от участия в конкурсе Евровидение в Киеве.

"То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода", - сказал Путин журналистам.

"Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете", - добавил он.

Напомним, что конкурс Евровидение-2017 прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.

Руководитель Международного песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Украине.

Кремль пытался отправить на конкурс певицу Юлию Самойлову, которая ранее давала концерты в оккупированном российской армией Крыму. СБУ запретила Самойловой въезд, а российский Первый канал отказался транслировать Евровидение для жителей России.