Причиной падения ТУ-154 стала ошибка командира судна - Минобороны РФ

Минобороны озвучило итоги расследования катастрофы Ту-154.

Российский самолет упал из-за ошибки пилота Минобороны РФ Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, что привело к его ошибочным действиям при управлении судном, такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.

В сообщении сказано, что комиссией "не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов".

Также комиссия не выявила "нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов", отмечается в сообщении Минобороны.