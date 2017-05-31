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Причиной падения ТУ-154 стала ошибка командира судна - Минобороны РФ

31 мая в 22:44
Минобороны озвучило итоги расследования катастрофы Ту-154. 
Ту-154
Российский самолет упал из-за ошибки пилота
Минобороны РФ
Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, что привело к его ошибочным действиям при управлении судном, такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.
 
В сообщении сказано, что комиссией "не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов". 
 
Также  комиссия не выявила "нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов", отмечается в сообщении Минобороны.
 
 
Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.
 
По материалам: Интерфакс
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