По словам президента, Эстония сравнительно меньше страдает от российской пропаганды.

Керсти Кальюлайд рассказала, что в страну специально завозят «фашистов» для российской пропаганды

ПрезидентКерсти Кальюлайд рассказала, что российская пропаганда пыталась показать "фашистов" среди местного населения, но для этого их пришлось завозить. Президент также отметила, что Россия имеет определенные признаки популярности в стране, однако все граждане предпочтут европейскую страну жизни в РФ, сообщает " Дождь ".

Кальюлайд также добавила, что в Эстонии либеральную демократию ценят все, точно также, как все привыкли к европейским стандартам жизни. При этом президент отметила, что Эстония страдает от российской пропаганды меньше, чем некоторые другие страны.

На прошлой неделеи консулу в Нарве Андрею Сургаеву было предписано покинуть Эстонию.

Таллин отказался назвать причины этой меры. В то же время телеканал ЭТВ+ опроверг широко распространяемую в СМИ Эстонии версию, что дипломаты высылаются в связи с возможным участием в разведывательной деятельности. Ссылаясь на свои источники, телеканал сообщил, что поводом для высылки стал недавний инцидент с мэром города Кивиыли Николаем Воекиным.