Президент Эстонии рассказала о привезенных в страну "фашистов" для российской пропаганды

По словам президента, Эстония сравнительно меньше страдает от российской пропаганды.
Кальюлайд также добавила, что в Эстонии либеральную демократию ценят все, точно также, как все привыкли к европейским стандартам жизни. При этом президент отметила, что Эстония страдает от российской пропаганды меньше, чем некоторые другие страны.
Таллин отказался назвать причины этой меры. В то же время телеканал ЭТВ+ опроверг широко распространяемую в СМИ Эстонии версию, что дипломаты высылаются в связи с возможным участием в разведывательной деятельности. Ссылаясь на свои источники, телеканал сообщил, что поводом для высылки стал недавний инцидент с мэром города Кивиыли Николаем Воекиным.Дождь