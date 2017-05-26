Премьер Нидерландов назвал предполагаемую дату ратификации ассоциации Украины с ЕС

Рютте прогнозирует, что уже 30 мая парламент поддержит ассоциацию.
Премьер подчеркнул, что это очень важно для Евросоюза, Украины и даже России, поскольку это стабилизирует ситуацию в регионе.
Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.
Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.
Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.Радіо Свобода