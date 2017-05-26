Премьер Нидерландов назвал предполагаемую дату ратификации ассоциации Украины с ЕС

Рютте прогнозирует, что уже 30 мая парламент поддержит ассоциацию.

По словам Рютте, ратификация ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах может закончиться еще до лета Премьер-министр Нидерландов / Flickr

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что сенат Нидерландов должен проголосовать запро ассоциацию между Украиной и Евросоюзом 30 мая. После этого должна состояться ратификация соглашения правительством Нидерландов, сообщает " Радио Свобода ".

Премьер подчеркнул, что это очень важно для Евросоюза, Украины и даже России, поскольку это стабилизирует ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в Сенате Нидерландов образовалась

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.