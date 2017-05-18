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Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик

18 мая в 09:30

Инцидент произошел над водами Балтийского моря.

F16 истребитель
Польские истребители развернули российский самолет-разведчик от воздушного пространства Литвы
youtube.com
Польские истребители F-16 с базы в Литве перехватили российский разведывательный самолет над водами Балтийского моря. Перехват произошел во время патрулирования литовского воздушного пространства в рамках миссии НАТО, сообщает "Польське радіо".

В результате перехвата российский самолет вынужден был развернуться обратно на базу.

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Ранее сообщалось, что российский истребитель приблизился к американскому разведывательному самолету на расстояние в приблизительно шесть метров. Инцидент произошел во время выполнением американским разведчиком рутинных задач в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В сентябре пришлого года британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.

Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца  Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.

По материалам: Польське радіо
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Тэги Россия самолет истребитель Польша
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