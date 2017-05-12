В России объяснили сближение своего истребителя с самолетом США "маневром приветствия"

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Истребитель вылетел на перехват самолета-разведчика США.

Российский истребитель приблизился к американскому самолету для «приветствия» desktopwallpapers.ru

В министерстве обороны России объяснилик американскому самолету-разведчику на расстояние в 6 метров. По словам представителей Минобороны, таким образом истребитель выполнил "маневр приветствия", сообщает BBC

В Минобороны не уточнили, в чем заключается суть этого маневра, однако отметили, что истребитель вылетел на перехват американского самолета и заставил сменить его курс. При этом американский самолет пребывал в международном авиа пространстве.

Ранее сообщалось, что российский истребительна расстояние в приблизительно шесть метров. Инцидент произошел во время выполнением американским разведчиком рутинных задач в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В сентябре пришлого года британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.

Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.