В России объяснили сближение своего истребителя с самолетом США "маневром приветствия"

Истребитель вылетел на перехват самолета-разведчика США.
В Минобороны не уточнили, в чем заключается суть этого маневра, однако отметили, что истребитель вылетел на перехват американского самолета и заставил сменить его курс. При этом американский самолет пребывал в международном авиа пространстве.
В сентябре пришлого года британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.
Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.BBC