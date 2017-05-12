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Российский истребитель приблизился к разведывательному самолету США на расстояние 6 метров

12 мая в 08:44

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Черным морем.

P-8A Poseidon
Американский и российский самолеты пролетели на расстоянии 6 метров друг от друга
generaltate.deviantart.com
Российский истребитель приблизился к американскому разведывательному самолету на расстояние в приблизительно шесть метров. Инцидент произошел во время выполнением американским разведчиком рутинных задач в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщает американский канал NBC.

Приближение на такое расстояние может считаться опасным, однако канал отмечает, что благодаря профессионализму пилота любых рисков удалось избежать.

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В сентябре пришлого года британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.

Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца  Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия американец самолет истребитель
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