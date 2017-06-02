Польшу избрали непостоянным членом Совбеза ООН

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Непостоянными членами Совета Безопасности ООН были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Польша поработает в Совбезе ООН Польша избрана членом Совета Безопасности ООН на 2018-2019 годы, соответствующее решение было принято в ходе заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Временными членами Совета Безопасности ООН были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Непостоянное членство избранных стран в ООН начнется 1 января 2018 года и продлится 2 года.

"Польша в Совете Безопасности ООН! Это огромный успех, которому предшествовала напряженная работа на международной арене. Я благодарен правительству и дипломатам за то, что поддерживали меня в этих усилиях", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Польша займет место непостоянного члена Совбеза ООН, выделенное восточноевропейскому региону. Польша была единственным претендентом на это место, поскольку ранее Болгария отозвала свою кандидатуру взамен за поддержку Польшей болгарской кандидатки на прошлогодних выборах генерального секретаря ООН.