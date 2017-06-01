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В Польше напали на группу украинцев

1 июня в 22:19

Толпа неизвестных избила руководителя фирмы, где работают граждане Украины. 

нападение на украинцев
В Польше избили украинца
В результате нападения на украинцев недалеко от Гданьска пострадали гражданин Польши и Украины, сообщили в польской полиции.  
 
"Рядом с домом, в котором жили украинцы, проходила вечеринка. Оттуда пришли молодые люди, начали кричать о том, что украинцы отбирают у них работу, выкрикивать оскорбления и требования убираться на родину", — рассказали в полиции. 
 
Нападавшие были вооружены разбитыми бутылками и бейсбольными битами. В результате нападения в Хващино был избит руководитель фирмы, в которой работают украинцы, а также один гражданин Украины.
 
В общей сложности были задержаны семь человек в возрасте от 23 до 38 лет. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным предъявлено обвинение в оскорблении и угрозе лишения жизни по национальному признаку. Второе обвинение касается избиения.
 
 
Ранее сообщалось, что в польском городе Жешуве избили группу украинских студентов. Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува. Нападавшие подозреваются в нападении на национальной почве, им грозит до пяти лет заключения.
По материалам: РИА Новости , Gazeta Wyborcza ,
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