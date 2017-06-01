В Польше напали на группу украинцев

Толпа неизвестных избила руководителя фирмы, где работают граждане Украины.

В Польше избили украинца В результате нападения на украинцев недалеко от Гданьска пострадали гражданин Польши и Украины, сообщили в польской полиции.

"Рядом с домом, в котором жили украинцы, проходила вечеринка. Оттуда пришли молодые люди, начали кричать о том, что украинцы отбирают у них работу, выкрикивать оскорбления и требования убираться на родину", — рассказали в полиции.

Нападавшие были вооружены разбитыми бутылками и бейсбольными битами. В результате нападения в Хващино был избит руководитель фирмы, в которой работают украинцы, а также один гражданин Украины.

В общей сложности были задержаны семь человек в возрасте от 23 до 38 лет. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным предъявлено обвинение в оскорблении и угрозе лишения жизни по национальному признаку. Второе обвинение касается избиения.