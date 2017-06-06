Полиция вывела посетителей из собора Нотр-Дам

Сотни людей провели в здании около четырех часов.
Как сообщалось, в соборе находилось около 900 человек. После того, как преступник набросился на полицейского с молотком, выходы из собора были блокированы, а квартал оцеплен.
Полиция опросила посетителей с целью выяснить, нет ли среди них сообщников нападавшего.
Как сообщалось, 6 июня в Париже возле собора Нотр-Дам неизвестный злоумышленник с молотком напал на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь из пистолета по нападавшему.
Нападение произошло во время полицейской операции, на время которой выход из собора был перекрыт.
Полиция обратилась с парижанам с просьбой воздержаться от посещения близлежащих районов.ZN.UA