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Полиция вывела посетителей из собора Нотр-Дам

6 июня в 23:30

Сотни людей провели в здании около четырех часов.

Нотр-Дам теракт
После общения с полицией люди покинули здание
dailymail.co.uk
Люди, которые во время нападения на полицейского в центре Парижа находились в соборе Нотр-Дам, покинули здание вечером во вторник, 6 июня. Полиция выводила их из здания группами после опроса, сообщает Le Figaro.

Как сообщалось, в соборе находилось около 900 человек. После того, как преступник набросился на полицейского с молотком, выходы из собора были блокированы, а квартал оцеплен.

Полиция опросила посетителей с целью выяснить, нет ли среди них сообщников нападавшего.

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Как сообщалось,  6 июня в Париже возле собора Нотр-Дам неизвестный злоумышленник с молотком напал на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь из пистолета по нападавшему.

Нападение произошло во время полицейской операции, на время которой выход из собора был перекрыт.

Полиция обратилась с парижанам с просьбой воздержаться от посещения близлежащих районов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Париж теракт нападение Нотр-Дам ИГИЛ
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