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В соборе Нотр-Дам после нападения на полицейского заблокированы 900 посетителей

6 июня в 19:27

Людей будут поэтапно выводить наружу после проведения проверки.

Нотр-Дам теракт
Посетителей попросили сесть и поднять руки
dailymail.co.uk
После нападения на полицейского в центре Парижа правоохранители заблокировали выход из собора Нотр-Дам.

В данный момент в здании находятся около 900 человек. Полицейские попросили их сесть и поднять руки. Правоохранители проверяет, нет ли среди посетителей человека, который напал с молотком на полицейского.

В полиции пообещали поэтапно выводить людей из помещения после завершения проверки.

К месту происшествия прибыли дополнительные силы полиции, которые оцепили квартал. Проверяется информация о наличии у нападавшего сообщников.

В МВД Франции сообщили, что во время нападения на полицейского преступник кричал "Это за Сирию!".

Расследованием преступления занимается прокуратура.

В рамках действующих во Франции антитеррористических мер полицейские  передвигаются группами по три человека, один из которых вооружен автоматическим оружием.

 

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Как сообщалось,  6 июня в Париже возле собора Нотр-Дам неизвестный злоумышленник с молотком напал на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь из пистолета по нападавшему.

Нападение произошло во время полицейской операции, на время которой выход из собора был перекрыт.

Полиция обратилась с парижанам с просьбой воздержаться от посещения районов, находящихся по соседству с собором.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Париж теракт нападение Нотр-Дам
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