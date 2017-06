В соборе Нотр-Дам после нападения на полицейского заблокированы 900 посетителей

После нападения на полицейскогоправоохранители заблокировали выход из собора Нотр-Дам.

В данный момент в здании находятся около 900 человек. Полицейские попросили их сесть и поднять руки. Правоохранители проверяет, нет ли среди посетителей человека, который напал с молотком на полицейского.

В полиции пообещали поэтапно выводить людей из помещения после завершения проверки.

К месту происшествия прибыли дополнительные силы полиции, которые оцепили квартал. Проверяется информация о наличии у нападавшего сообщников.

В МВД Франции сообщили, что во время нападения на полицейского преступник кричал "Это за Сирию!".

Расследованием преступления занимается прокуратура.

В рамках действующих во Франции антитеррористических мер полицейские передвигаются группами по три человека, один из которых вооружен автоматическим оружием.

People confined in Notre Dame will be gradually cleared out after Paris police conducts check of area, police say https://t.co/GSKO4E2aXL pic.twitter.com/P1hvebz5C1